18 settembre 1976 | nasce il “Fenomeno” Ronaldo VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 18 settembre 2023) 18, la nascita di unIl 18del, a Rio de Janeiro,Luís Nazário de Lima, conosciuto da tutti comeil “”. Il brasiliano cresce nel Cruzeiro prima di approdare in Europa e vestire le maglie di PSV, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan. Dopo la parentesi in rossonero chiuderà la carriera con la maglia del Corinthians. La sua velocità, il suo fiuto nel dribbling e la sua potenza lo fanno conoscere in tutto il mondo e grazie a queste doti vince tanto soprattutto in Europa. Le reti in nerazzurro, specialmente in Coppa Uefa restano delle pietre miliari nella storia del calcio così come quelle nei Mondiali 2002 in verdeoro. Compie 47 anni uno dei calciatori più forti e ...