1° Roma Eco Race | a vincere è la mobilità sostenibile

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) - La manifestazione è una Mobility Action della European Mobility Week Le classifiche della gara automobilistica di regolarità riservata a propulsioni e carburanti alternativi organizzata da Automobile Clube Punto Gas, 18 settembre 2023 – Si è conclusa domenica 17 settembre acon la cerimonia di premiazione la 1°Eco, competizione di regolarità su strada dedicata ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi che in Italia rappresentano il 13,89% del circolante autovetture, in crescita rispetto al 2021, quando le alternative valevano il 12,35%, mentre nel 2020 si fermavano al 10,71%. Le vetture in gara, precedute da uno scooter elettrico a fare da apripista e seguite da alcuni quadricicli che hanno chiuso il “corteo”, dopo le verifiche tecniche della ...

Le classifiche della gara automobilistica di regolarità riservata a propulsioni e carburanti alternativi organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas Roma, 18 settembre 2023 – Si è conclusa domenic ...