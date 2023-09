Zero emozioni e zero spettacolo | apatìa fa rima con Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Il Napoli di Rudinon risponde più ai comandi: è un giocattolo che ha bisogno di essere ripristinato o trasmetterà solos. f. dal lat. apath?a, gr. ??????? «insensibilità», comp. di ?- priv. e ????? «passione». – 1. a. Stato d’indifferenza abituale o prolungata, insensibilità, indolenza nei confronti della realtà esterna e dell’agire pratico. La Treccani definisce così il Napoli di Rudi. O meglio, l’atteggiamento messo in campo dalla squadra azzurra pnel secondo tempo contro la Lazio e poi per 80 minuti contro il Genoa. Il Napoli si è perso, non trova più la strada giusta per far divertire i suoi tifosi e farli emozionare, come succedeva pochi mesi fa. La partita contro il Genoa è stata apatica, forse perché ormai l’ambiente napoletano si era abituato alle espressioni, ...