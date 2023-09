(Di domenica 17 settembre 2023) La guerra in Ucraina si preannuncia nuovamente il tema centrale della 78ma Assemblea Generale dell'Onu in programma la settimana prossima, conchea New York per la prima volta per ...

La guerra in Ucraina si preannuncia nuovamente il tema centrale della 78ma Assemblea Generale dell'Onu in programma la settimana prossima, conchea New York per la prima volta per corteggiare di persona i leader del mondo riuniti per confrontarsi su alcune delle maggiori crisi globali. C'e' gia' chi parla di "operazione ...Volodymyrnegli Usa per una doppia missione a New York e Washington con l'obiettivo da un lato di allargare il sostegno a Kiev nell'appuntamento più importante dell'anno alle Nazioni Unite, e dall'...La guerra in Ucraina si preannuncia nuovamente come il tema centrale della 78ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma la settimana prossima. Volodymyra New York per la prima volta per incontrare di persona i leader mondiali riuniti per discutere alcune delle principali crisi globali. Questo è considerato un 'operazione diplomatica ...

Zelensky vola all'Onu per convincere il Sud globale - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Zelensky vola all'Onu per convincere il Sud globale triestecafe.it

La guerra in Ucraina si preannuncia nuovamente il tema centrale della 78ma Assemblea Generale dell'Onu in programma la settimana prossima, ...Martedì discorso all'Onu. La "tela" con i Paesi del Sud e i repubblicani contrari al sostegno ...