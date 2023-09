(Di domenica 17 settembre 2023) (Agenzia Vista) Pontida, 17 settembre 2023 "La Lega indica la via anche rispetto alle politiche sull'immigrazione. L'Europa non può considerarecome un confine italiano. La presidente von dervada pure ama si ricordi che deve anche tornare a casa a risolvere il problema". L'ha detto il governatore del Veneto, Luca, dal palco del raduno di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Zaia: "Bene von der Leyen a Lampedusa, ma poi risolva i problemi" QUOTIDIANO NAZIONALE

