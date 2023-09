Yuri strangolato per 7 minuti a Milano Choc | la richiesta politica del killer tunisino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) È morto dopo due giorni di agoniaUrizio, il 23enne aggredito mercoledì scorso ada un 28enne. Quest'ultimo, sentito dalle forze dell'ordine, ha detto di aver agito per difendere una ragazza da un tentativo di rapina. Ma contro di lui ci sarebbero sia i video delle telecamere di sorveglianza che le dichiarazioni di un testimone. Secondo la gip Angela Minerva, a provocare la morte del 23enne, cameriere del Comasco, sarebbe stata "una stretta a modo di tenaglia" protrattasi per oltre sette"tra le 3.52 e le 3.59". L'aggressore risulterebbe stanziato in Italia irregolarmente anche se alla polizia avrebbe detto di aver chiesto protezione internazionale alla questura di Verona. I video delle telecamere di sorveglianza della zona, esaminati dalla polizia, mostrano Urizio mentre cerca ...