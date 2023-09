YouTube apporta una piccola modifica ai video

(Di domenica 17 settembre 2023) Pare che unagrafica didesktop sia in arrivo anche nell'applicazione per gli smartphone Android L'articolo proviene da TuttoAndroid.

un importante aggiornamento alla sua interfaccia dell'app mobile, differenziando (finalmente) i diversi formati sui canali dei creatori di contenuti. Mentre in precedenza tutti i video ......di più la nostra alimentazione grazie a tutte le sue proprietà e ai numerosi benefici che... In particolare, un po' ovunque su internet (e soprattutto in molti video di TikTok e) si è ...un importante aggiornamento alla sua interfaccia dell'app mobile, differenziando (finalmente) i diversi formati sui canali dei creatori di contenuti. Mentre in precedenza tutti i video ...

Progetto Pizzone 2: Enel Green Power chiede al Mase sospensione ... News Della Valle