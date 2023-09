WWE | Si va verso uno show da stadio in Australia a inizio 2024 | mancherebbe solo l’annuncio

(Di domenica 17 settembre 2023) La WWE sta ormai regolarmente tenendo eventi al di fuori degli Stati Uniti, vedasi le varie trasferte nel Regno Unito, Portorico, India dell’ultimo periodo, oltre agli ormai consueti appuntamenti in Arabia Saudita. Come spiegato dal Presidente Nick Khan, tutto ciò risponde ad una precisa strategia della Compagnia, la quale negozia con i governi dei vari Paesi l’organizzazione di questi eventi ottenendo ingenti sussidi dagli stessi. Ora sembra che sia imminentedi un nuovo evento oltreoceano. WWE inSecondo quanto riportato dal Sunday Times, WWE ed il governo della Westernsarebbe in procinto di annunciare unoa Perth per i primi mesi del. Stando a quando riportato dovrebbe trattarsi di un grandein uno, ...

Piccolo riassunto di ciò che è successo nell'episodio di WWE Friday Night SmackDown del 15/9/2023 svoltosi al Ball Center di Denver, CO - Lo show si apre con Pat McAfee.La WWE è pronta a mettere in scena un nuovo episodio di SmackDown, che come sappiamo si terrà questa notte, e dovrebbe tracciare la strada in modo deciso verso Fastlane, prossimo Premium Live Event ...