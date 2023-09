WWE | John Cena parteciperà a WWE Crown Jewel secondo Riyadh Season TV

(Di domenica 17 settembre 2023) La WWE non ha ancora annunciato ufficialmente la partecipazione diall’evento. Al momento è programmato per apparire a WWE SmackDown fino al 27 ottobre. Tuttavia, nel video promozionale di dieci minuti di, è stato dichiarato cheprenderà parte all’evento. Questo potrebbe indicare la possibilità di un prolungamento del contratto per il leader dellation. ????? ????? ???? ?????? ?????? ??????? 2023 ????? ???????? ??????? ?????? ?????? ?????????##BigTime pic.twitter.com/1hyRhq4wKF— ???? ??????(@) September 16, 2023...

Dwayne Johnson eCena hano scioccato i fan ieri sera durante la serata di SmackDown del, suggerendo un possibile ritorno al ...Infatti, duranteSmackdown la star ha fatto ufficialmente il suo ritorno . Questo evento è ... aiutato anche dagli elogi del pubblico, The Rock ha incontrato a quattr'occhiCena, i due poi si ...Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaLA Knight supera The Miz, ovazione totale perCena ConCena arbitro speciale e assoluto mattatore, LA Knight prosegue la sua ...

Dwayne Johnson e John Cena di nuovo insieme in WWE (video) Lega Nerd

WWE: Parole dure di Grayson Waller su John Cena dopo SmackDown Spazio Wrestling

16 settembre 2023. Le luci si spengono nello studio della WWE di Smackdown, una sigla familiare manda il pubblico in delirio. Si apre il sipario ed ecco che la folla acclama il suo campione: The Rock.La puntata di SmackDown di questa settimana ha visto il ritorno dopo 4 anni di The Rock a SmackDown. Pubblico in arena impazzito e pubblico a casa che si è sintonizzato in massa per vedere il segmento ...