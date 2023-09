WWE | Ci sarebbero grandi piani in vista 2024 per Kevin Owens e Dominik Mysterio

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 settembre 2023), detto così su due piedi questi due nomi non sembrano avere molto in comune se non il fatto di essersi incrociati più volte durante la rivalità frae Sami Zayn contro il Judgment Day. Eppure sembra che sia KO che Dirty Dom qualcosa in comune potrebbero avercela. Un grandeSi sa che in casa WWE si dà sempre uno sguardo al prossimo futuro e sembra che la compagnia abbia intenzione per il prossimo anno di puntare proprio su. Il primo avrebbe bisogno di un netto rilancio in singolo, mentre il secondo piaccia o non piaccia è attualmente l’heel più odiato e genera sempre reazioni nel pubblico. Secondo quanto riportato da BWE, infatti ilsarà ...