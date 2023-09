WTA San Diego 2023 | Barbora Krejcikova ferma il cammino di Sofia Kenin | sua la finale

(Di domenica 17 settembre 2023) Si chiude con la vittoria diil WTA 500 di San. La ceca porta a casa il successo numero 2 della stagione, riscattando un’annata fin troppo altalenante (e brutta a livello Slam e 1000, se si toglie Dubai), battendo. Per l’americana stop a un passo da un colpo importante, che l’avrebbe potuta rilanciare tantissimo: 6-4 2-6 6-4 il punteggio. Per, che con questo successo può festeggiare il ritorno in top ten, il primo set significa lotta e dover recuperare per due volte un break di svantaggio, prima sul 3-2 e poi sul 4-3. Da qui in poi, però, riesce a trovare i dettagli giusti per trasformare la situazione a suo favore, portandosi fino al 6-4. Il secondo parziale è un vero e proprio monologo di, ...

