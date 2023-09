WTA Parma 2023 | grande attesa per l’esordio di Errani

(Di domenica 17 settembre 2023) IlLadies Open presented by Iren ha preso il via con le qualificazioni. Sono quattro le atlete che hanno staccato il pass per il tabellone principale del torneo WTA 125 dal montepremi di $115.000 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club. Sorride Dalila Spiteri, che ha centrato il primo main draw della carriera nella categoria aggiudicandosi il derby contro Camilla Rosatello per 6-1 6-4. In campo è stata protagonista anche l’atleta del TCElena Bocchi, che davanti ad un Grandstand gremito ha lottato nel match perso 6-3 6-2 contro Antonia Ruzic. Esce di scena anche l’altoatesina Laura Mair, sconfitta 6-1 6-4 da Eva Vedder. Lunedì 18 settembre prenderà il via il main draw che vedrà sei azzurre ai nastri di partenza. Sorteggiato il main draw – Reduce dalla finale persa a Bucarest, ac’è ...

Si avvicina l'inizio della terza edizione delLadies Open presented by IREN (montepremi di $115.000), torneo facente parte del circuito 125organizzato MEF Tennis Events e Tennis Club. La competizione, in programma da domenica 17 settembre a sabato 23 settembre, è stata presentata nella mattinata odierna presso la Sala di

Prime big in arrivo al Tc Parma dove con le qualificazioni si è aperta oggi la terza edizione del Parma Ladies Open. Ad allenarsi stamani sui campi in terra rossa di Mariano la testa di serie numero u ...Un simpatico antipasto (nel vero senso della parola) per il Parma Ladies Open, il torneo Wta 125 che si apre domani a Mariano. Al Complesso monumentale di San Paolo, dove è in programma la cena di gal ...