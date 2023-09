Wta Osaka 2023 | primo titolo in carriera per Krueger | Zhu battuta in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) Ashlynha conquistato il suoinsul circuito maggiore. La diciannovenne statunitense è infatti la vincitrice del torneo Wta 250 di, andato in scena sui campi in cemento della città giapponese. La giovane texana ha superato in finale la prima testa di serie, la cinese Lin Zhu, con il punteggio di 6-3 7-6(6) in un’ora e 38 minuti di gioco. Un successo che permette adi irrompere con veemenza per la prima volta nella top-100 del ranking mondiale: da domani infatti sarà addirittura al numero 73. Zhu si consola comunque a sua volta con il proprio nuovo best ranking al numero 31, migliorandosi di quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana e di due rispetto al suo precedente miglior piazzamento nelle classifiche ...