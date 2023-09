WTA Guadalajara 2023 | Jasmine Paolini supera all’esordio Louisa Chirico

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Esordio positivo per, testa di serie numero 15, nel torneo di categoria WTA 1000 scattato nella serata italiana a, in Messico: l’azzurra batte la statunitenseper 6-0 7-6 (3) in un’ora e 33 minuti, ed al secondo turno potrebbe dar vita ad un derby italiano contro Martina Trevisan, al momento impegnata contro la qualificata neerlandese Demi Schuurs. Nel primo set l’azzurra desta una miglior impressione nell’adattamento all’altura messicana (si gioca a quota 1500 metri) e strappa il servizio a 15 all’avversaria nel secondo gioco. L’italiana cancella due palle per il controbreak e si porta sul 3-0 non pesante, ma nel quarto game toglie ancora la battuta alla statunitense e vola sul 4-0. A seguirerisale dal 15-40 e va sul 5-0, prima di ...