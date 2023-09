Wawrinka | accuse shock sulla Coppa Davis | ' Pagano gli spettatori'

, lea Pique Non soloma anche altri tennisti considerano l'ex calciatore il principale responsabile del declino del torneo. Lo svizzero ha rincarato la dose, accusando ...ROMA - Stanancora a gamba tesa contro il nuovo format della competizione a squadre di tennis. Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in ...A puntare il dito e rivolgere pesanticontro Piqué sono nientemeno che i protagonisti della racchetta in Coppa Davis, letteralmente indiavolati . La denuncia di. L'oggetto del ...

"Il pubblico è pagato!": Coppa Davis, Wawrinka e le accuse shock a Piqué Tuttosport

Davis: l'accusa di Wawrinka 'l'ITF paga gli spettatori' Agenzia ANSA

MANCHESTER (Inghilterra) - Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in realtà pagati. Non si arresta la crociata di Stan Wawrinka ...Prima la denuncia degli spalti vuoti, poi quella che gli spettatori presenti ai match di Coppa Davis sono in realtà pagati. (ANSA) ...