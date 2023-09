Vuelta Espana 2023 | non ha vinto il migliore ma va bene lo stesso

(Di domenica 17 settembre 2023) L’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceunick) hala tappa conclusiva della 78ma, dall’Hipódromo de la Zarzuela al Paisaje de la Luz nel cuore di Madrid, precedendo al termine di 101 chilometri l’italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e il tedesco Nico Denz (Bora Hansgrohe). La classifica generale conclusiva consegna allo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) la maglia roja davanti ai suoi due compagni di squadra: il danese Jonas Vingegaard, secondo a 17”, e lo sloveno Primoz Roglic, terzo a 1’08”. A 10 anni di distanza dalla vittoria di Chris Horner, un americano conquista nuovamente la corsa spagnola. La gara appena conclusa verrà ricordata per due record che mai potranno essere battuti, e difficilmente eguagliati, nella storia del ciclismo contemporaneo. La Jumbo Visma, alla sua ultima stagione di ...

Come detto Lisbona ha già ospitato la partenza della Vuelta di Spagna nel 1997. Jonas Vingegaard ha parlato in conferenza stampa insieme ai compagni di squadra Sepp Kuss e Primoz Roglic alla vigilia dell'ultima tappa della Vuelta 2023.

