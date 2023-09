Vuelta a España 2023 | Vingegaard si difende | “Non sono dopato E al 100% non lo sono neanche Kuss e Roglic”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Titoli di coda per l’edizionedellae oggi calerà il sipario con la 21ma tappa: la Hipódromo de la Zarzuela-Madrid. Paisaje de la Luz di 101.5 km. Unache ha vissuto nel dominio della Jumbo-Visma: l’americano Seppin Maglia Rossa a precedere di 17? il danese Jonase di 1’08” lo sloveno Primoz. Dopo la penultima frazione disputata ieri, il trio della Jumbo ha indetto una conferenza stampa per parlare del risultato straordinario della compagine. Non poteva mancare la domanda sul doping, legato all’evidenza di questo riscontro da parte dei corridori del team olandese. A questo proposito, il vincitore del Tour de France,, ha ribadito un concetto molto chiaro. “Comprendiamo lo scetticismo, ma le ...