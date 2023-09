Vuelta a España 2023 | Kaden Groves si aggiudica l’ultima tappa davanti a Filippo Ganna | super Remco Evenepoel

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Non è stata una semplice passerella, non è una corsa normale quando c’è in gara. Il campione belga, con oggi addosso la Maglia a Pois, ha provato in tutti i modi a conquistare il successo nella ventunesimadella, ma ad imporsi è. L’australiano può esultare in quel di Madrid con la Maglia Verde della classifica a punti più che meritata. Prima fase ovviamente dedicata alla passerella: la Jumbo-Visma schierata in festa per Sepp Kuss, divisa nuova con i colori di Giro, Tour eper lo squadrone neerlandese, con le fotografie ovviamente dedicate anche a Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Entrati nel circuito finale (pochi chilometri, ricchi di curve da ripetere nove volte) sono ...