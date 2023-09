Vuelta a España 2023 | Kaden Groves | “Lo scatto di Evenepoel nel finale mi ha aiutato Per me è un onore vincere la classifica a punti”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Tris diallaa Espana. Dopo i successi nella quarta e quinta frazione, l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck ha trionfato anche nell’ultima frazione del Grande Giro iberico grazie a una grandissima volata e si è aggiudicato definitivamente la vittoria nella. Il successo odierno è arrivato in modo particolare.è infatti andato in fuga insieme ad altri corridori (tra cui Filippo Ganna e Remco) a circa 40 km dall’arrivo e poi ha trovato l’accelerazione vincente nei metri finali, partendo proprio nel momento in cui il gruppo era appena rientrato. “Di sicuro non immaginavo diin questo modo – ha affermato l’australiano al termine della tappa -. Volevo davvero conquistare ...