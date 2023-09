Vuelta 2023 | ventunesima tappa Hipodromo de la Zarzuela – Madrid oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di domenica 17 settembre 2023) Laa Espanasi chiudecon lae ultima, la passerella finale di 101 chilometri dall’de la. La capitale spagnola incoronerà il vincitore dell’edizione numero 78 della corsa, al termine di tre settimane davvero estenuanti per i corridori. Una serata di festa quindi, che si concluderà molto probabilmente con uno sprint di gruppo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la frazione conclusiva in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV, TV E ...

Nonostante la mancata vittoria nellaa Espana, Primoz Roglic guarda il lato positivo e fa i complimenti a Sepp Kuss : ' Sono molto felice, è bello vederlo vincere . Mi auguro che se la goda perché se l'è totalmente meritata. ...... giungendo al traguardo abbracciato ai compagni di squadra Vingegaard e Roglic: per molti, l'immagine della. La classifica generale 1) Sepp Kuss (TJV) in 74h23'42'' 2) Jonas Vingegaard (...Wout Poels ha vinto la ventesima e penultima tappa della, la Manzanares el Real - Guadarrama di 208 chilometri. L'olandese si è imposto in volata su Remco Evenepoel e Pelayo Sanchez Mayo. Non cambia la classifica generale, con l'americano Sepp ...La suaha vissuto di tanti alti e bassi, ma senza di lui sarebbe stata molto più povera. E ora al Lombardia chi è che lo andrà a battere. ANTONIO TIBERI 7,5. Bravissimo nel tenere le ruote ...

Vuelta 2023, tappa 20: vince Poels. Kuss in rosso a Madrid. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

Vuelta 2023, vince Kuss. Penultima tappa a Poels Corriere della Sera

Come prevedibile e ampiamente annunciato dai diretti interessati, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic non hanno attaccato a sorpresa Sepp Kuss nella penultima tappa della Vuelta a España 2023, portando ...Ecco il succo: Roglic e Vingegaard, del Team Jumbo Visma, hanno fatto un bel lavoro guidando Kuss alla vittoria della Vuelta. Nonostante Roglic non abbia vinto la Vuelta, sarà comunque sul podio di ...Ormai ci siamo: oggi, domenica 17 settembre 2023, si disputerà la ventunesima e ultima frazione della Vuelta a España 2023. In questa tappa i corridori prenderanno il via dall’Hipódromo de la Zarzuela ...