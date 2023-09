Vuelta 2023 | risultati e classifica ventunesima tappa | vince Groves | Ganna ancora secondo

(Di domenica 17 settembre 2023) Ie l’ordine di arrivo dellaed ultimadella, la Hipodromo de la Zarzuela – Madrid di 101 km, in cui l’australiano dell’Alpecin-Deceuninck, Kaden, conquista un altro successo consolidando ulteriormente la maglia verde di miglior velocista. Nuovoposto per Filippodella Ineos Grenadiers, che chiude la corsa spagnola quasi nel miglior modo possibile. UELTA: IL CALENDARIO COMPLETO: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV ORDINE DI ARRIVO 21^Kaden2h24’13” FilippoSportFace.

Passerella finale dopo 3 settimane di corsa. Sepp Kuss trionfa davanti a Vingegaard e Roglic, il podio è tutto Jumbo - ...Jonas Vingegaard ha parlato in conferenza stampa insieme ai compagni di squadra Sepp Kuss e Primoz Roglic alla vigilia dell'ultima tappa dellaa Espana. Il trio della Jumbo - Visma ha letteralmente dominato la corsa, monopolizzando il podio dell'ultimo Grande Giro con Kuss in maglia rossa davanti a Vingegaard e Roglic, ...Evenepoel che sabato ha sfiorato la quarta vittoria alla, si è posizionato al 13esimo posto in classifica.

Vuelta 2023, tappa 20: vince Poels. Kuss in rosso a Madrid. Ordine d'arrivo e classifica Quotidiano Sportivo

Vuelta 2023, vince Kuss. Penultima tappa a Poels Corriere della Sera

"Comprare gli indumenti solo puntando sul risparmio non è una buona soluzione. Devono essere di grande qualità. Le caratteristiche indispensabili sono: leggerezza, traspirabilità, termicità, comodità" ...Il belga della Soudal Quickstep ha sfiorato il quarto successo di tappa alla Vuelta Espana, ma è stato sorpreso da Poels ...