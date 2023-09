Vuelta 2023 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

Passerella finale dopo 3 settimane di corsa. Sepp Kuss trionfa davanti a Vingegaard e Roglic, il podio è tutto Jumbo - ...Jonas Vingegaard ha parlato in conferenza stampa insieme ai compagni di squadra Sepp Kuss e Primoz Roglic alla vigilia dell'ultima tappa dellaa Espana. Il trio della Jumbo - Visma ha letteralmente dominato la corsa, monopolizzando il podio dell'ultimo Grande Giro con Kuss in maglia rossa davanti a Vingegaard e Roglic, ...Evenepoel che sabato ha sfiorato la quarta vittoria alla, si è posizionato al 13esimo posto in classifica.

La storia è stata scritta, la Jumbo-Visma ha fatto suo un incredibile record. Dopo la vittoria di Primoz Roglic al Giro d’Italia e di Jonas Vingegaard al Tour de France, è infatti stata la volta del c ...La maglia sarà pure rossa, ma i colori predominanti della Vuelta di Spagna 2023 sono sicuramente il giallo e il nero. Il binomio cromatico nel gruppo è facilmente riconoscibile e porta il logo della ...