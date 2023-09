Von der Leyen ricomincia da 10 | a Lampedusa decalogo di proposte già sentite

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 settembre 2023) Prevale la campagna elettorale con la maggioranza spaccata: Salvini con Le Pen contro le “sinistra in Ue” a Pontida, Meloni con la presidente della Commissione Ue sull’isola. La tedesca tende la mano, ma l’attuazione del piano dipende dagli Stati che non rispondono. E frena Meloni sui soldi a Saied, per non perdere socialisti e liberali, preziosi per il secondo mandato dopo le europee