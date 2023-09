Von der Leyen | “Entrerà in Europa solo chi vogliamo noi” Sponda alla Meloni Via al piano per trattenimenti e rimpatri

(Di domenica 17 settembre 2023) Per Giorgiasi è trattato di "una grandissima giornata". Palazzo Chigi la definisce addirittura storica, epocale. A Lampedusa, ultima fragile frontiera di un'invasione che sembra inarrestabile, Ursula von derha detto chiaramente: "L'Italia può contare sull'Ue". E questa frase appare come un "via libera" ai prfovvedimenti che il governo, fra poche ore, lunedì 18 settembre 2023, approverà per frenare l'immigrazione selvaggia: compresi i nuovi centri affidati all'esercito per "" L'articolo proviene da Firenze Post.

Più controlli alle partenze, lotta dura agli scafisti, velocizzazione delle procedure di rimpatrio. Sono alcune delle azioni presenti nel piano diviso in 10 punti che UrsulaLeyen ha presentato durante la sua visita a Lampedusa. Ecco i punti: - Sostegno da parte dell'Agenzia Europea per l'Asilo e Frontex nella gestione delle procedure di accoglienza - Supporto nel ...È la questione politica della settimana, forse del mese. Oggi, poi, con la visita di UrsulaLeyen a Lampedusa, il dibattito non poteva che concentrarsi sui flussi migratori. Oltre alle dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni sull'isola - c'era anche lei insieme alla presidente ...La doppia foto del governo - Meloni a Lampedusa conLeyen e Salvini con Le Pen a Pontida - non è piaciuta a tutti e per i partiti dell'opposizione sia pure con accenti diversi la giornata in ...

Lampedusa, Meloni annuncia un nuovo giro di vite sull’accoglienza. Von der Leyen presenta piano in 10 punti: … la Repubblica

Migranti, Meloni e von der Leyen a Lampedusa. La premier: 'Servono soluzioni serie' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Per Giorgia Meloni si è trattato di "una grandissima giornata". Palazzo Chigi la definisce addirittura storica, epocale. A Lampedusa, ultima fragile frontiera di un'invasione che sembra inarrestabile, ...La presidente von der Leyen vada pure a Lampedusa ma si ricordi che deve anche tornare a casa a risolvere il problema". L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, dal palco del raduno di Pontida ...