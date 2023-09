Von der Leyen e Meloni oggi a Lampedusa | “Solo sull’isola si capisce la gravità della situazione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 settembre 2023) Sono circa duemila gli ospiti nell’hotspot didove resta accesa la macchina dei trasferimenti. Circa 1.150 i migranti sbarcati in 24 ore, compresi gli ultimi – finora – 144, 69 dei quali sbarcati direttamente a Cala Croce. Nella giornata di ieri sono stati 23 i barchini approdati per un totale di oltre mille persone. I migranti arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, alle 7, c’erano 1.950 ospiti. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 640 migranti che raggiungeranno Catania con la nave “Veronese”. La presidentecommissione europea ha accolto l’invito urgente di Giorgiae, prima di volare a New York per l’assemblea Onu, sarà, insieme alla premier, per vedere con i suoi occhi la...