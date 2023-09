Von der Leyen a Lampedusa | Immigrazione illegale è sfida europea e serve risposta Ue

La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen si è recata a Lampedusa su invito della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima di volare a New York per l'assemblea generare dell'ONU. Meloni ha chiesto un maggiore impegno ...Mentre la presidente della Commisione europea, UrsulaLeyen,è in visita a Lampedusa insieme alla premier Giorgia Meloni che l'ha invitata per rendersi conto di persona della gravità della ...Lampedusa, 17 settembre 2023 La premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, visitano l'isola di Lampedusa. Ecco gli applausi per Giorgia Meloni al suo arrivo tra gli abitanti. Fonte video: Chigi

Migranti, Giorgia Meloni e von der Leyen a Lampedusa: cosa hanno detto Adnkronos

Migranti, Meloni con Von der Leyen a Lampedusa: «Ci metto la faccia». Croce rossa: no a tendopoli Il Sole 24 ORE

Sono alcune delle principali iniziative previste dal piano d'azione Ue in dieci punti presentato oggi dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen in occasione della sua visita a Lampedusa.Conclusa la visita all’hotspot di Lampedusa del premier Giorgia Meloni e della presidente dell’UE Ursula von der Leyen. La premier: “Dall’Ue un gesto di responsabilità verso se stessa, servono sforzi ...