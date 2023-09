Volley femminile | preolimpico 2023 | la Germania concede il bis | Colombia ko in quattro set

(Di domenica 17 settembre 2023) Seconda vittoria in altrettanti match per lanella Pool C deldi, in corso di svolgimento a Lodz in Polonia. Le tedesche hanno battuto lanel primo match di giornata, con il punteggio di 3-1 (23-25, 28-26, 25-19, 25-14). Una rimonta complicata nel secondo set, poi decisamente in discesa negli altri due parziali. In attesa degli altri match di oggi, tra cui quello dell’Italia con la Slovenia, lasi porta così a quota 6 punti mentre la, già sconfitta nelle scorse ore dagli Stati Uniti, resta ferma a quota 0. A fine partita il tabellino esalta i 22 punti di Lina Alsmeier e i 18 di Camilla Weitzel, mentre allanon bastano i 19 punti di Ana Karina Olaya Gamboa e i 18 di Dayana ...

