Volley femminile | l’Italia liquida la Slovenia al preolimpico | seconda vittoria | ora la Thailandia

(Di domenica 17 settembre 2023)ha conquistato laconsecutiva nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale ha sconfitto lacon un secco 3-0 (25-15; 25-15; 25-17), confermando il semplice pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine balcanica guidata da coach Marco Bonitta, che ventuno anni fa trascinava le azzurre verso la conquista del titolo mondiale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che ieri aveva esordito a Lodz (Polonia) con un comodo 3-0 contro la Corea del Sud, si sono issate in testa alla Pool C con 2 successi (6 punti) insieme a USA, Germania e Polonia. Le prime due classificate al termine del round robin staccheranno il pass per i Giochi Olimpici, chi fallirà nella missione ...

La diretta testuale live di Italia - Slovenia , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo la vittoria all'esordio contro la Corea del Sud, tornano in campo per ...2023 - 2024 Serie A1Squadra VeroMonza Terzo posto per l'Allianz VeroMilano al 'Torneo Città di Sondrio'. Nella finale per il bronzo, andata in scena questo pomeriggio al PalaScieghi di Sondrio, ...... dopo Vargas nella Turchia, un altro oriundo ha spento le speranze italiane. I tempi in ... Mughini: "Quanto guadagnano gli Azzurri del". Anche Giampiero Mughini si è appassionato come ...

Dopo la vittoria con la Corea del Sud, l’Italia si è presa la seconda vittoria in due partite nel Torneo Preolimpico di volley femminile 2023 battendo anche la Slovenia con un netto 3-0 (25-15, 25-15, ...Seconda vittoria consecutiva per l'Italia del Volley femminile al Preolimpico. Le azzurre hanno battuto 3-0 la Slovenia a Lodz.