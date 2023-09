Volley | De Giorgi | “Mattarella ci ha fatto i complimenti Merito alla Polonia Ora obiettivo Olimpiadi importante”

(Di domenica 17 settembre 2023) Sì, è vero che c’è una certa insoddisfazione perché vincere al PalaEur avrebbe voluto dire ripetere la notte del 2005. Ma Fefè De, al di là del 3-0 con cui laha battuto conl’Italia nella finale europea di Roma, mantiene la barra dritta su un alone di positività. Così il ct azzurro a Sky Sport: “Guardo la medaglia d’argento perché dentro c’è tanta fatica. Bisogna valorizzare le cose che si fanno, oggi abbiamo incontrato un avversario degno, che ci ha messo in difficoltà e noi abbiamofatica ad allungare la partita e giocarci le nostre carte. Bisogna darea loro che hannoun grandissimo percorso“., l’Italia abdica davanti a unapiù forte: azzurri sconfitti 3-0 nella Finale europea E continua ...

La Polonia si prende la sua vendetta e scalza l'Italia dal trono d'Europa. I n un PalaEur con 11.300 spettatori (record d'incasso), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, g ...La guida tecnica, la voglia di giocare ogni punto e soffrire insieme. Giannelli è un mago in regia, Michieletto il golden boy che ci esalta ...