Vlahovic si prende la Juventus sulle spalle | Allegri può sorridere

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 17 settembre 2023)è stato il grande protagonista della sfida trae Lazio con una prestazione a dir poco superlativa Era il primo vero big match per la; i bianconeri, dopo sette punti conquistati in tre partite, ricevevano allo Stadium una Lazio reduce dalla bella vittoria in casa del Napoli. Una partita, dunque, per nulla semplice con i ragazzi dichiamati ad una prima risposta importante. Contro i ragazzi di Sarri, infatti, serviva una vittoria in modo da avere fiducia per il resto della stagione e far capire, alle milanesi e al Napoli, di essere presenti in chiave scudetto. Dusanrealizza una doppietta e trascina la Juve contro la Lazio (Credits: LaPresse Dusan) – Juvedipendenza Partita insidiosa sotto tanti punti di vista a partire dal valore ...