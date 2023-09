(Di domenica 17 settembre 2023) Non smette di far discutere l'episodio che ha stappato- Lazio all' Allianz Stadium . L'origine dell'azione al termine della qualeha realizzato il gol del vantaggio dei bianconeri, che ...

Non smette di far discutere l'episodio che ha stappato Juve - Lazio all' Allianz Stadium . L'origine dell'azione al termine della qualeha realizzato il gol del vantaggio dei bianconeri, che hanno poi vinto 3 - ...Il centrocampista americano aveva poi passato palla a Locatelli, autore dell'assist a. ...tv che mostrano calcio in Premier League (vedi i chiari replay mostrati subito dopo il gol di, ...... a partire dalla coppia di "preziosi" formata dae Chiesa che veste ancora il bianconero ... Nello specifico la cessione diper 75 milioni al Manchester United ha permesso l'acquisto di ...

Vlahovic sì, Hojlund no: la polemica social per il gol convalidato alla Juve Corriere dello Sport

Juve-Lazio, perché Maresca ha convalidato il primo gol di Vlahovic Corriere dello Sport

Tifosi scatenati e scatta il parallelo con un episodio in Premier League nel corso di Manchester United-Brighton ...Ziliani mette a confronto l'omertà televisiva italiana con la Premier che scandaglia a fondo ogni azione discussa ...