Violenza su donne | Zanella | ' castrazione chimica solo slogan populista'

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Parlare didal palco di Pontida è come aprire il Colosseo ai leoni. È sorprendente che la senatrice Bongiorno faccia suo unodi natura, buono a infuocare gli animi ma inefficace, inutilizzabile, inutile a prevenire il crimine". Lo afferma Luana, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera. "Non è serio -aggiunge- affrontare così il contrasto allamaschile sulle. È stata istituita la commissione parlamentare sul Femminicidio: è quello il luogo di confronto costruttivo e positivo per sradicare questo odioso comportamento eredità della cultura patriarcale”.