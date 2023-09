Viola Ardone e la denuncia dell' ingiustizia dei manicomi nel romanzo ' Grande Meraviglia'

In un vibrante discorso durante l'evento Pordenonelegge, l'autriceha presentato il suo ultimo romanzo, ' Grande Meraviglia ,' pubblicato da Einaudi, che esplora l'oscuro capitolo della storia italiana legato ai manicomi. Molte donne, ha spiegato l'...PORDENONE - Una moltitudine di libri in anteprima, domenica 17 settembre, giornata conclusiva del Festival pordenonelegge.arriva al festival con "Grande meraviglia" (Einaudi), la storia emozionante della giovane Elba e del dottor Meraviglia che la riporterà alla vita fuori dal manicomio: la scrittrice in ...Dopo il racconto della miseria e quello della violenza, questo è il racconto della follia. Ma come può scriverlo, quasi in forma di ballata, dove la Storia incontra il sogno e la leggenda. Grande Meraviglia , il suo nuovo romanzo, completa la trilogia italiana del Dopoguerra, iniziata con Il treno ...

Fra una settimana, invece, ciak per Serena Rossi e Stefano Accorsi, diretti da Cristina Comencini nel film “Il treno dei bambini”, tratto dal romanzo di Viola Ardone. Dal 25 settembre al 21 ottobre ...Il romanzo non è una storia vera, ma rappresenta una realtà plausibile. Un altro aspetto emozionante dell’esperienza di Viola Ardone è stata la sua adozione da parte degli studenti del reparto ...