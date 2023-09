VIDEO – Monza-Lecce 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 17 settembre 2023), matchquarta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium. IMBATTIBILITÀ TENUTA –1-1 nella quarta giornata diA. Ilprosegue il suo grande inizio di stagione senza sconfitte, col secondo pareggio dopo altrettante vittorie. Cinquanta secondi e un tocco sbagliato di Alessandro Sorrentino (portiere all’esordio inA) mette in difficoltà Luca Caldirola che calcia Pontus Almqvist anziché il pallone: rigore. Trasforma Nikola Krstovic al 3?, suo terzo gol consecutivo dopo quelli contro Fiorentina e Salernitana. Il ...

Vantaggio immediato del Lecce, ancora con Krstovic su rigore, pareggio di Colpani, poi tante occasioni per la squadra di Palladino. Il commento di Alex Frosio dopo il pareggio tra Monza e Lecce. Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, commenta in questo modo il pari ottenuto a Monza al termine della partita. Mi sta impressionando anche il suo impegno in fase difensiva, che dal Monza non si notava.

Pari tra Monza e Lecce Monza e Lecce si prendono un punto a testa nel match delle ore 15 della quarta giornata di Serie A: allo U Power Stadium la partita… Leggi ...Termina 1-1 tra Monza e Lecce, a Krstovic risponde Colpani: entrambi i gol nel primo tempo. Nella ripresa due espulsi: prima Baschirotto, nel finale anche.