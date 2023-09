Viareggio | strazio per la morte di Emma Genovali Sei il nostro sole Ora insieme per sempre al tuo Leo

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo l'incidente in via dei Pescatori, il 4 luglio, era ricoverata a Cisanello. Con una complessa operazione i medici avevano provato a salvarle la vita

Dopo l'incidente in via dei Pescatori, il 4 luglio, era ricoverata a Cisanello. Con una complessa operazione i medici avevano provato a salvarle la vita

Viareggio, 17 settembre 2023 – Una comunità straziata dal dolore. A Viareggio familiari, parenti, amici e i tanti conoscenti sono attoniti e sgomenti per la morte, a soli 20 anni, di Emma Genovali, ...Nella mattinata di sabato il cuore di Emma, 20 anni, ha smesso di battere. Lo scorso 4 luglio era rimasta coinvolta in un tragico incidente che aveva ucciso il suo fidanzato Leonardo Brown ...