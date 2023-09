Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2023 ore 16 | 30

...in pieno dai cambiamenti alla. "L'altro giorno l'ambulanza era praticamente bloccata", spiega una signora in attesa dell'autobus a Piazza della Rovere. "E' chiaro che in una città come,......in pieno dai cambiamenti alla. 'L'altro giorno l'ambulanza era praticamente bloccata', spiega una signora in attesa dell'autobus a Piazza della Rovere. 'E' chiaro che in una città come,...- che in questo tratto dallamolto trafficata (Piazza Mazzini, Via Gaggero, Piazza Mameli,... che da Ventimiglia aattraverserà Liguria, Toscana e Lazio, il cui sviluppo complessivo ...

Stasera Roma-Empoli allo stadio Olimpico, la viabilità e i trasporti Roma Servizi per la Mobilità