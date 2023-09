Prima o poi le elezioni arriveranno, accanto ai problemi concreti su come sostenere la...Serbia perdano non solo il treno di oggi ma i posti a sedere per l'alleanza e gli equilibri di...- che in questo tratto dallamolto trafficata (Piazza Mazzini, Via Gaggero, Piazza Mameli,...Comunale Straordinario richiesto dai Gruppi Consiliari di Minoranza 'Diano Marina' e 'Diano'......base della dichiarazione di stato di allerta gialla per temporali dalle ore 8 alle ore 16 di,... pannelli luminosi stradali disposti lungo laprincipale e paline alle fermate Amt, sito ...

Viabilità, domani la presentazione del raddoppio della Telesina anteprima24.it