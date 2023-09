Veronica Berti | la moglie di Andrea Bocelli | “È stato un colpo di fulmine inaspettato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 settembre 2023)ha conosciuto, con il quale si è unita in matrimonio giovanissima, a soli 21 anni. I due si incontrarono per la prima volta grazie ad amici comuni, durante una festa tenutasi proprio a Ferrara. Entrambi, quella sera, avevano originariamente intenzione di non partecipare all’evento, ma il destino ha voluto diversamente. Pare che però nonostante ci fossequestodii due, in un primo momento avevano deciso di non andare oltre. Ma poi il destino ha deciso per loro ed i due stanno insieme ormai da molti anni. I due sono molto affiatati da sempre nonostante comunque ci sia tra di loro una differenza di età piuttosto importante. La donna infatti è più giovane didi soli 26 anni. Insieme hanno avuto ...