Verissimo sfida La Vita in Diretta e vince la gara degli ascolti

Alla conduzione ritroveremo Silvia Toffanin , entusiasta dagli ascolti registrati ieri, in occasione della primacontro La vita in diretta del sabato. Ospiti, puntata 17 settembre ...... Forum raggiunge 897.000 spettatori (12.9%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.477.000 spettatori (19.9%); Canale 5: Terra Amara ha interessato 2.458.000 spettatori (22.9%); Canale 5:...Auditel ieri sera, 16 settembre 2023Rai1 vs Canale 5: "Pallavolo Italia - Polonia" contro " ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00% ) ...

Toffanin doppia Matano: Verissimo vince la prima sfida al sabato ... Novella 2000

La Vita in Diretta sfida Verissimo: ecco gli ospiti di sabato 16 settembre DavideMaggio.it

Dopo la finale dell’Europeo di volley, persa dall’Italia per 3-0 contro la Polonia, il CT azzurro De Giorgi e quello polacco Grbic hanno ...La vita in diretta di sabato resta la stessa vita in diretta di sempre ma il pubblico davanti alla tv vuole altro. Esperimento fallitp con Verissimo che si impone nel sabato pomeriggio. Silvia Toffani ...