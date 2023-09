Vendita incontrollata di armi e “383 morti in 14 anni” | eppure il governo permette ai cacciatori di sparare ovunque e in qualsiasi giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) È l’ultima sera di agosto a San Benedetto dei Marsi, in provincia de L’Aquila. Un uomo di 56vede in giardino una famigliola di orsi, la cosa non gli piace. Nel tempo libero va a caccia, perciò impugna non una racchetta da tennis o una mazza da golf, ma un fucile, con cui all’istante uccide la femmina Amarena, amato simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo. Due settimane prima un suo coetaneo di Voghera, in Lombardia, è stato arrestato per aver ferito di proposito col fucile da caccia un anziano vicino. Il 4 agosto vicino a Parma, nel pulire il proprio fucile, una donna si è colpita una gamba. Mentre il 27 a Sirolo, nelle Marche, un ragazzo è stato ucciso con un fucile da sub mentre difendeva un amico aggredito per strada. In Italia le pre-aperture della stagione di caccia iniziano a settembre, ma i fucili deinon badano al calendario, né ...