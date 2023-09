Varriale | “Era il Napoli o una provinciale? Azzurri imbarazzanti per 80 minuti”

(Di domenica 17 settembre 2023) Il giornalista Enricosi è soffermato sulla prestazione delcontro il Genoa, definendo gli’. Enrico, noto giornalista della Rai, si è soffermato sulla prestazione delcontro il Genoa, dicendo la sua attraverso il suo profilo Twitter. Un risultato deludente, ‘salvato’ dal 76? in poi dalle prodezze di Giacomo Raspadori e Matteo Politano.ha evidenziato un’analisi critica sull’andamento della partita, definendo ilcome “imbarazzante” per la stragrande maggioranza dei 90di gioco. Genoa-’: il commento di EnricoEnriconon si è ...

il 19 giugno scorso quando Rudi Garcia fu presentato in pompa magna alla Reggia di Capodimonte a ... Anche Enricocritica l'allenatore . Luna di miele finita tra Garcia e Napoli. Le prime ...... dove il franceserimasto in panchina per tutto l'arco della gara. Il giocatore, ora verrà ... A riguardo, è stato molto duri il giornalista Enrico, che sul suo profilo X (e Twitter) ha ...però ottiene anche dei pareri favorevoli al suo punto di vista: 'Questa volta le devo dare ... 'Controllate chi ha fatto antidopingsicuro un medico tifoso del Napoli'...'.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Garcia dice che la squadra non era determinata. La squadra non risponde, qua non è in discussione se è bravo o no, ma dico che per ora ...Tramite il proprio account X, Enrico Varriale ha commentato così il successo della Juventus sulla Lazio: "Solida in difesa, spietata in attacco con un chirurgico ...