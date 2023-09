Valanga giallorossa! Roma spietata | Empoli travolto 7-0 | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo aver ottenuto 1 punto nelle prime 3 gare, laera finita al centro di critiche pesanti. La pausa per le Nazionali è servita a schiarire le idee, porre qualche correttivo e soprattutto a compattare un ambiente carico di voglia di rivalsa. Una voglia scaricata tutta sul malcapitatoper 7-0 nella gara che ha posto fine alla domenica del quarto turno di Serie A. Dybala ha aperto le danze su rigore dopo appena 2 minuti. Prima rete in giallorosso per Renato Sanches all’8, seguito da un autogol di Grassi al 35? che ha, di fatto, messo in ghiaccio i tre punti già nel primo tempo. Nella ripresa ladilaga: Dybala firma la doppietta, poi Cristante e Lukaku (primo gol in giallorosso per lui) rendono il punteggio tennistico. A 4 minuti dalla fine Mancini firma il definitivo ...