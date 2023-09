Vada a casa e Migranti | cosa chiede Zaia a Von der Leyen

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) «La von derpure a Lampedusa ma si ricordi che deve anche tornare aa risolvere il problema». Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca, dal palco di Pontida. Il governatore del Veneto si rivolge al presidente della Commissione europea nel giorno della sua visita all'hotspot di Lampedusa. «Il Leone», simbolo del Veneto, «è sempre più incazzato. Noi siamo sempre per la pace. Il Leone del Veneto ha il libro chiuso e la spada in mano. Qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via. La Lega indica la via, non se la fa indicare. Indica la via rispetto alle politiche dell'immigrazione». Così il presidente della Regione Veneto Luca, dal palco di Pontida. «Stanno arrivando quasi 200mila, solo il 10% scappa dalla morte e dalla fame. Questo è un ...