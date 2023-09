Vaccino | ora è ufficiale | quando si ha diritto al risarcimento

Leggi su quifinanza

(Di domenica 17 settembre 2023) Il tema dei vaccini torna a essere particolarmente attuale. Si parla infatti di aumento dei casi di Covid in tutt’Italia e, in relazione a queste statistiche, della necessità di una campagna vaccinale efficace, rivolta soprattutto ai soggetti fragili. A tenere banco negli ultimi giorni è però la sentenza della Corte di Cassazione che, smentendo la tesi della Corte d’Appello, dice sì all’indennizzo per i danni irreversibili subiti da un paziente deceduto per encefalo mielite. Sentenza ribaltata Il caso è quello di una persona tragicamente deceduta dopo essersi sottoposta alantinfluenzale. La causa del decesso è encefalo mielite e i familiari, dopo una battaglia legale, hanno visto riconosciuto il loroa un indennizzo. Alla base del precedente rifiuto, sancito dalla Corte d’Appello, c’era la mancata presenza della vittima nell’elenco dei ...