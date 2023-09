Va a prendere il figlio ubriaco al quale hanno ritirato la patente | ma la ritirano anche a lui

Ben Shelton Il padre di Ben Shelton attacca Novak Djokovic: 'Volevain giro mio' Us Open, Nick Kyrgios sceglie il favorito tra Novak Djokovic e Ben Shelton Ben Shelton: 'Tiafoe come ...- - > Leggi Anche Usa, dimentica ildi 18 mesi in auto: il piccolo muore e il padre si ... bimbo di due anni muore dimenticato in auto Con i finestrini chiusi per non farlefreddo I ...La missiva che ha ricevuto da Yilmaz lo ha spinto a riflettere : Demir , ora, è pronto auna drastica decisione . Ildella defunta Hunkar parla con la moglie , e la fa sapere di ...

Va a prendere il figlio a cui è stata ritirata la patente perché ubriaco, ma è più sbronzo di lui: la storia ( ilmattino.it

Va a prendere il figlio ubriaco al quale hanno ritirato la patente, ma ... ilGiornale.it

Era andato in auto a prendere il figlio, al quale era appena stata ritirata la patente di guida per essersi messo al volante con un tasso alcolemico di poco superiore al consentito. Nemmeno il padre ...Paradossale perché l’uomo era andato a prendere il figlio ritrovatosi nella stessa situazione. Padova, patente ritirata al figlio ubriaco: stessa sorte per il padre La polizia stradale gli ha ritirato ...