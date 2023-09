Un probabile bird strike all' origine dello schianto della Freccia

Leggi su agi

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - "Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile, durante le primissime fasi del decollo". Cosi' in una nota l'Aeronautica militare, dopo l'incidente avvenuto ieri a Caselle, dove un aereo delle Frecce Tricolori, dopo aver perso quota, si è schiantato al suolo colpendo un'auto in transito sulla quale viaggiava una famiglia di quattro persone. Una bambina di 5 anni ha perso la vita, mentre il fratello maggiore e i genitoripiccola sono riusciti a mettersi in salvo, riportando delle ustioni di lieve e media entità. L'Aeronautica ha spiegato che "la formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Dò ha perso quota ed è precipitato al suolo". Il ...