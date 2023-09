Un Napoli così brutto e confuso non si vedeva dai tempi di Donadoni

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023) Zero tiri in porta al 70 esimo. Al 71.37 Martinez riceve un messaggio “Tre tiri in porta due goal”. Attaccarci all’evidente gol irregolare dell’1 0 è da ipocriti piuttosto bisogna chiedersi PERCHE’ fuori KVARA e dentro Zerbin? Perché? Juan Jesus leader difensivo mi sembra quando volevamo sconfiggere la pandemia con i banchi a rotelle. La fase difensiva Garcia l’allena cu ‘o panariello. Non è una linea a quattro, è na comitiva che gioca a Tombola. Una squadrabrutta e confusa non sidaidi. Siamo ancora in tempo. Ravvedetevi. Raspadori spacca la porta. Questo non ha bisogno di spazio, il pianista dei prati li apre, li pretende, li ottiene. A Osimhen l’anno scorso gli arrivavano pacchi regalo che lui scartava e depositava in rete. Ora gli giungono scarpate da cinquanta metri che lui deve ...