Un arcipelago con i servizi in tutti i quartieri | tanti alberi | mezzi pubblici funzionanti e poche auto private All' estero ci stanno già provando E da noi?

(Di domenica 17 settembre 2023) È il 2043. Un ventenne si aggira per la città. L’aria è pulita, perché circolanoelettriche. Si muove in bicicletta, a piedi o in metropolitana, che arriva ovunque anche a notte fonda. In ogni quartiere c’è un parco, fra gli edifici scorrono corridoi verdi pieni di piante. Leparcheggiate ovunque e l’asfalto rovente d’estate sono un ricordo del passato. A pochi passi il ragazzo trova tutto ciò di cui ha bisogno, ci sono case da affittare a prezzi equi per andare all’università o per vivere da soli. ...