Ultime Notizie – Ucraina | controffensiva centra obiettivo | liberata Klishchiivka

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – Ladell’nella guerra contro la Russia avanza verso est e, nell’area di Bakhmut, porta alla liberazione di, un villaggio chiave nella regione. Ad annunciare l’to è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso sui social. “Vorrei elogiare in particolare i guerrieri che stanno gradualmente riconquistando territori nell’area di Bakhmut”, la città che durante lo scorso inverno è stata al centro del conflitto. L’ufficio del presidente, nel corso della giornata, ha pubblicato una foto evidenziando la liberazione della cittadina, ritenuta fondamentale per l’ulteriore sviluppo della. Nella foto, rilanciata da profili Telegram ucraini, sono presenti 5 soldati che posano con una serie di ...

Oscar Piastri 7,5 È autore di una gran bella rimonta, dallefile al settimo posto finale, ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSSC Napoli - Rudi Garcia ha motivato, non senza polemiche per questa sua uscita, sia a DAZN che in conferenza stampa, il pari col Genoa parlando, fra le altre motivazioni, di gare ...

Ultime notizie. Kiev, “Mosca sta spostando la sua flotta dalla Crimea per paura”. In un video ... Il Sole 24 ORE

Zelensky conferma: presa Klishchiyivka, villaggio nel Donetsk. LIVE Sky Tg24

Zero punti in quattro gare e soprattutto un pesante 7-0 subito. L'inizio stagione dell'Empoli di Zanetti ha le trame di un film horror e per questo anche la posizione del tecnico ...Duro ko per l' Empoli nel posticipo domenicale della Serie A. Gli azzurri cadono all'Olimpico sotto i colpi della Roma di Josè Mourinho: un passivo pesantissimo, con un ko senza appello per 7-0. Non p ...