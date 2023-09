Ultime Notizie – “Salvini alleato governo irrequieto e il rischio deriva identitaria”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 17 settembre 2023) (di Marco Follini) – “Matteoè l’di Giorgia Meloni. Le promette fedeltà ma non le risparmia inquietudini e stilettate. Assicura che ildurerà tutti i cinque anni di questa legislatura e magari anche i cinque che verranno dopo. Ma intanto semina una discreta quantità di mine pronte a esplodere sul cammino che conduce da qui alle elezioni europee. E già in queste ore l’invito a Marine Le Pen sul prato di Pontida ha l’effetto di scombinare i giochi continentali alle viste. Con qualche imbarazzo dalle parti di Palazzo Chigi, c’è da supporre. Finché possono, siache Meloni hanno tutto l’interesse a tenere sotto controllo certe loro differenze. Il centrodestra si è sempre fatto vanto di essere più unito dell’altra compagnia di giro, quella di centrosinistra. In ...